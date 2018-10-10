بالفيديو: مقتل مواطن قطري على يد السلطات القطرية.. وشقيقه يروي التفاصيل

طلال الضوي(صدى):

لقي مواطن قطري مصرعه على أيدي السلطات القطرية، وذلك بعد تهجم أفراد من جهاز أمن قطر على منزله، وإطلاق النار عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وظهر شقيق المواطن القطري المتوفي ويدعى ” راشد بن سالم بن قطفه المري ” خلال مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ” معلقا على واقعة إطلاق النار على شقيقه من قبل السلطات القطرية، قائلا أن أشخاص مقربين من تميم بن حمد أمير قطر أبلغوه بوفاة شقيقه ويجب عليه التنازل.

وقال شقيق المتوفي أن أمير قطر قال له ” حق أخيكم عندي أنا ” وتم إرغامه على التنازل في حق مقتل شقيقه، بم تفاجأ أن قاتل شقيقه تم الإفراج عنه، مؤكداً بأن حكومة تميم هي حكومة ظالمة ولا تعرف عن العدالة شئ.