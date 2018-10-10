إصابة ” 9 ” أشخاص بينهم اطفال بحريق فيلا سكنية بجدة

محمد السعران(صدى):

أُصيب 9 أشخاص بحالات اختناق إثر حريق اندلع في “ فيلا ” سكنية بحي الحمراء. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في محافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد في بيان، أن الفِرق الإسعافية تلقت بلاغًا مساء اليوم الاربعاء، يفيد باندلاع حريق في فيلا سكنية بحي الحمراء تقاطع التحلية مع شارع حائل خلف مطعم الطازج تم اخلاء الموقع من قبل رجال الدفاع المدني.

وأضاف أن 4 فرق إسعافية مع رئيس القيادة الميدانية نايف الدوقي، باشرت الموقع لتقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، مؤكدًا نقل ثلاث حالات رضع وطفله إلى مستشفى المساعدية من اثار استنشاق دخان وحالتين الى مستشفى الملك فهد العام بجدة وثلاث حالات تم عولجها بالموقع.