القبض على وافد يعمل بجامعة الحدود الشمالية يمارس النصب على المواطنين

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، من القبض على وافد من الجنسية المصرية يعمل في جامعة الحدود الشمالية، مارس أعمال النصب والاحتيال على بعض المواطنين بإرسال رسائل دولية غير نظامية.

وكان الوافد المصري يرسل رسائل نصية للمواطنين من أرقام دولية تحمل عناوين جهات رسمية، حيث تم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ولم تصدر الجهات الأمنية بيان رسمي بالتفاصيل حتى الأن، وسنوافيكم بالتفاصيل.