” سما المصري ” تكشف حقيقة فيديو المايوهات: دا مش هيرجعني عن توبتي

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة الاستعراضية السابقة ” سما المصري ” ، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين فيه أن أختها كانت ترقص فيه بـ ” مايوه ” ، علي أحد شواطئ الساحل الشمالي.

وأوضحت ” سما ” ، في تصريحات صحفية، أن شقيقتها الوحيدة محجبة، وتعيش مع زوجها وأولادها في الشرقية، وتقضي عطلة الصيف برفقة أولادها وزوجها في الإسماعيلية.

وقالت ” المصري ” ، إن ” الفيديو يهدف إلى الإساءة لها ولأختها ” ، بعد إعلان توبتها والتزامها في ارتداء الملابس، مشددة أن الذين نسبوا الفيديو إليها أرادو إفساد علاقتها بالناس.

وأكدت ” الفنانة الاستعراضية السابقة ” ، ” كل دا مش هيرجعني عن توبتي، وقراري في عدم ارتدائي ملابس مكشوفة أو مايوهات ” .