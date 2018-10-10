شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل، مبينة أن الوظائف المتاحة وفق مسميات مشغل- العمليات الكيميائية (الجبيل)، فني- أجهزة (الجبيل)، مشغل أول- عمليات (الجبيل)، أخصائي- قوى عاملة (الجبيل)، و مهندس المعادن (الدمام).

وأكدت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .