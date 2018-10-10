لعبة أطفال ترصد علاقة جنسية تشعل غضب الأسر السعودية

عادل الحربي (صدى):

انتشر خلال الفترة الماضية، مقطع فيديو لـ لعبة Minecraft، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق ما يمثل علاقة جنسية بين شخصيتين في اللعبة، التي من المفترض أنها لعبة أطفال.

وتصنف اللعبة في متجر جوجل بلاي للتطبيقات كمحتوى عائلي (مناسب لمن يبلغ 7 أعوام فما فوق)، إلا أن المقطع لا يمكن أن يكون مناسب محتوى عائلي لما فيه من أمور لا تناسب الأطفال.

كان المقطع نقطة انطلاق غضب عارم من قبل رواد موقع ” تويتر ” ، بعدما اكتشفت إحدى السيدات في ” أيباد ” طفلها المقطع، والذي لا يزال في مرحلة ” الروضة ” .

وقالت مغردة : ” انتبهوا على أطفالكم من اللعبة (ماين كرافت) اللي كلنا مرتاحين عليها.. نزعوا البراءة من كل شيء.. حسبي الله عليهم ” .

وفي ذات السياق، تعتبر لعبة Fortnite أحد الألعاب التي لها تأثير كبير على الأطفال، وهو ما اتضح من مقطع فيديو انتشر وقد ظهر فيه الأطفال وهو يؤدون حركات لا إرادية، تعكس مدى تأثرهم باللعبة، حتى في أوقات الدوام الدراسي.

وتتطلب اللعب إجراء محادثات خاصة مع مجهولين لساعات طويلة، لإنهاء المراحل المتفاوتة في اللعبة دون الخروج من الفريق، وكذلك التفاخر بقتل الآخرين في اللعبة.

ووفقًا لتقارير بريطانية، فإن هذه اللعبة تسببت في زيادات أعداد الطلاق بعد تسجيل 200 طلب طلاق في 2018 ببريطانيا بسببها، كما أن هذا الرقم يمثل 5% من إجمالي طلبات الطلاق التي نُظر فيها منذ بداية 2018 والبالغ عددها 4665 طلب، وكان أحد أبرز أسباب الطلاق إدمان هذه اللعبة.