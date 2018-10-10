سلطنة عُمان تعلق الدراسة الخميس المقبل لمواجهة إعصار ” لبان “

مسقط(صدى):

كشفت ” سلطنة عُمان ” عن تعليق الدراسة، بدءًا من غدًا الخميس، بمحافظة ظفار مع اقتراب وجود إعصار في المنطقة الواقعة جنوب العاصمة مسقط.

وذلك بعد نحو 5 أشهر من إعصار أدى إلى مقتل 11 شخصا بالسلطنة وفي اليمن المجاور.

وقالت ” مديرية التربية والتعليم ” في ظفار في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن القرار جاء ” حرصا على سلامة الطلاب والعاملين، وفي سياق تحديد عدد من مدارس المحافظة كمراكز إيواء للمواطنين.

وأعلنت المحافظات الجنوبية في سلطنة عمان، وجزر يمنية تقع في المنطقة ذاتها بينها سقطرى، استعدادتها للتعامل مع إعصار لبان الذي يقترب من جنوب الخليج العربي، ومن المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح فيه 120 كلم في الساعة.

وتشير تقارير الأرصاد الجوية، إلى الخبراء صنفوا إعصار ” لبان ” على أنه من الدرجة الأولى.