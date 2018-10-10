بنتلي تطلب من طلاب التصميم تخيل سياراتها في 2050

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

لن يكون مستقبل السيارات مرتبط بالمحركات التقليدية البنزين أو الديزل , ولكن هناك جزء آخر متعلق بمستقبل السيارات يرتبط بكيفية تصميم هذه السيارات بعد 30 عام من الآن خاصة في ظل انتشار السيارات التي تقود نفسها بنفسها أو السيارات الكهربائية في الطرق ، ولكن كيف سيكون شكل السيارات الفاخرة في المستقبل وكيف ستتغير في خلال30 عام؟

وهذا السؤال حاولت بنتلي الاجابة عليه من خلال طلاب رويال كوليج للفنون ونجح الطلاب في الرد على تساؤل الشركة بتصميماتهم الشرسة والغريبة. وقال مدير التصميم في بنتلي ستيفان سيلاف أن بنتلي كانت دوماً في طليعة السيارات الفاخرة وأنهم طلبوا من طلاب الفنون تقديم تصوراتهم لمستقبل السيارات الفاخرة من بنتلي وأنهم حصلوا على اسكتشات وتصورات مثيرة للاهتمام.

وقامت بنتلي باختيار 4 تصميمات مميزة من بين 24 تصميم قدم لها ومنها تصورات كلاسيكية بملامح مستقبلية وبعض التصاميم التي يمكن توقع أن رؤية كائنات فضائية فيها . وكان أقرب التصورات للواقع موديل للطالبة نام جونج حيث أنه يمكن تحوله بالفعل في المستقبل لتصميم حقيقي وأوضحت في التصميم أن السيارة ستكون متفردة بمحركات بنزين تقليدية وسط سيارات تسير بالكهرباء أو سيارات ذاتية القيادة.