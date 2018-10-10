وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مدير تدقيق (عدد 3 وظائف للرجال): درجة الماجستير في تخصص المحاسبة، مراجع أول (عدد 5 وظائف للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مشرفة حسابات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مساعد مراجع (عدد وظيفتين للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

لمعرفة التفاصيل : http://career.socpa.org.sa/jobs.php