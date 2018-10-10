بالفيديو.. طليق أسيل عمران وزوجته يثيران غضب الجمهور لسبب مثير

أميرة خالد(صدى):

أثار مقطع فيديو رومانسي للإعلامي البحريني خالد الشاعر وزوجته الفنانة البحرينية نور الشيخ من داخل منزلهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو العروس وهي تداعب وجه زوجها خلال التقاطها للمقطع وتلعب معه بتسكير عينيه بيدها في حركة وصفت بـ ” الرومنسية ” والتي لا تليق بالاعلامي ولا بالفنانة ووالدها.

وأبدى الجمهور غضبه لقطع الفيديو المتداول، حيث وجهوا الاتهامات للثنائي بأنهما يسعيان ليكونا ” كابلز ” جديد يشارك المتابعين على تطبيق ” انستغرام ” بمقاطع فيديو شخصية وصور مختلفة عن حياتهما اليومية.

وطالب العديد من المتابعين الثنائي بمراجعة حساباتهما وعدم الانجراف مع موضة نشر كل تفاصيل حياتهما معاً على السوشيال ميديا.

يذكر ان الشاعر قد عقد قرانه على ابنة الفنان البحريني خالد الشيخ في حزيران الماضي من العام الحالي، علماً بأنه تزوج سابقاً من الفنانة أسيل عمران وطلقها ثم ردّها إلى عصمته حتى طلقها بصورة نهائية في العام 2015.