عشرينية أفغانية تنضم لصفوف الأولمبية الدولية بعد هروبها من الحرب

نواف السالم(صدى):

وانضمت الأفغانية سميرة أصغري تبلغ من العمر 24 عاما إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لتصبح أصغر عضوة تنضم إلى اللجنة عبر تاريخها، وذلك بعد اختيارها لشغل هذا المنصب خلال اجتماع اللجنة أمس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ : لا يمكن لأحد أن يشكك في أحقية أصغري في عضوية اللجنة الأولمبية نظرًا لتاريخها الكفاحي الطويل؛ حيث أجبرت وهي في سن الطفولة مع عائلتها على اللجوء إلى إيران بسبب الحرب الأفغانية.

وأضاف : ولكنها في وسط هذه الظروف القاسية وجدت في رياضة كرة السلة وسيلة للهروب من حياتها الطفولية الشاقة؛ لتصبح مع مرور السنوات قائدة للمنتخب الأفغاني للسيدات.

وقالت أصغري في لقاء مع القناة التليفزيونية التابعة للجنة الأولمبية الدولية: بدأت لعب كرة السلة وممارسة الرياضة؛ لأن في أفغانستان لم يكن هناك شيء للتسلية.

وأضافت : للأسف لم يكن هناك في أفغانستان أي شيء يبعث على الفرحة، لم يكن هناك سوى الفقر، الحرب كانت كل شيء؛ ولكن كانت هناك الرياضة التي منحت قدرًا من التسلية وقليلًا من الفرحة التي ساعدتنا على نسيان الأشياء الأخرى.