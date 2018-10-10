” ميلانيا ” تفصح عن أسرار خيانة ترامب بمقابلة تلفزيونية

واشنطن(صدى):

كشفت ميلانيا ترامب، اليوم الأربعاء، عن أسرار خيانة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بكل جرأة وصراحة متنهية عبر برنامج خاص .

قالت ” ميلانيا ” ، لرئيس المراسلين في شبكة ” أيه بي أس” توم لاماس ، خلال البرنامج المُقرر أن يُذاع في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة المُقبل، خيانة زوجها لها ورأيها في حركة MeToo.

ووجه ” توم لاماس ” سؤالًا لميلانيا نصه : لقد وافقت على هذه المقابلة بإرادتك الحرة ودون شروط مسبقة ، رغم علمك بأنه يمكن أن تكون هناك بعض الأسئلة الصعبة ؟ .

وأوضحت “ميلانيا ” ، أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب ” قام بخيانتها وأنها متأكدة من هذه الوقائع، وكان أحد الأسئلة التي طُرح عليها في الحوار ” هل تستطيع النساء في حركة MeToo الاتصال بك كداعمة للحركة ؟ ” .

وتعتبر ” حركة MeToo ” ، عبارة عن هاشتاغ تم تدشينه خلال شهر أكتوبر عام 2017 ، مؤلف من كلمتين انتشر بصورة كبيرة و واسعة لإدانة، واستنكار الاعتداء والتحرش الجنسي.

وجاء ذلك على خلفية فضيحة ” هارفي وينستاين ” الجنسية التي وجهتها عشرات النساء لمنتج أفلام هوليوود البارز .

وكان من ضمن الأسئلة التي تم تداولها خلال الحوار بين” توم لاماس وميلانيا ترامب ” : ” أنت لست أول سيدة أولى تتعامل مع خيانة زوجها، فهل يمثل هذا ضغطًا على زواجك ؟ ” .

وأكمل ” تو لاماس ” ميلانيا، أسئلته خلال نهاية العرض عن ” السترة ” ، التي ارتدتها السيدة الأولى بعد إصدار وزارة العدل لزوجها أمرًا سمح بفصل الآباء وأطفالهم .

وإرتدت السيدة الأولى للولايات المتحدة ” جاكيت زارا ” أثناء زيارة أولئك الأطفال المهاجرين غير الشرعيين كتب عليه: ” أنا لا أهتم حقًا؟ ” .

والجدير بالذكر أن ميلانيا ترامب، منحت مقابلة مماثلة منذ قرابة العام لشبكة ” فوكس ” ، ولكن كان معظم ظهورها على شاشة التلفزيون بجانب زوجها .