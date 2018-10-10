رئيس نادي الإبل يعلن انطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي لهذا العام

نايف السالم(صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين عن انطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي لهذا العام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث وذلك كأكبر مسابقة في العالم العربي للتنافس على أربعة من الألقاب الكبرى في ( الشعر النبطي ، شعر المحاورة ، فن الشيلات ، والشعر الشعبي العربي ) .

وتهدف المسابقة التي تحمل اسم المؤسس طيب الله ثراه إلى الارتقاء بالشعر الشعبي والتراث بشكل عام في أرجاء الوطن العربي عموماً واحتضان المبدعين العرب لأول مرة تحت مظلة الأدب الشعبي .

وحددت إدارة المهرجان اسماء لجنة التحكيم لهذه الجائزة والتي تتألف من الشاعر ناصر القحطاني والشاعر محمد السناني والشاعر تركي الغنامي بالإضافة إلى أسم بارز في عالم الغناء ، وستقوم لجنة التحكيم ببدء جولاتها في عدد من الدول العربية للقاء المترشحين وتقييمهم ابتداء من الأسبوع القادم .

كما تم فتح باب التسجيل للراغبين بالترشح لها من كافة الدول العربية ، وسيعلن خلال اليومين القادمين عن كافة مواعيد جولات لجنة التحكيم من أجل اختيار المتقدمين للمنافسة ضمن حلقات المسابقة الأضخم في عالم الأدب الشعبي .