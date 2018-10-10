البنك الإسلامي للتنمية بجدة يعلن عن وظائف شاغرة

علي القحطاني (صدى):

أتاح البنك الإسلامي للتنمية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأوضح البنك أن العمل بمقر البنك في محافظة جدة، مبينا أنَّ الوظائف المتاحة وفق مسميات أخصائي برنامج الجذب، أخصائي قيادي صندوق التحويل،و أخصائي أول صندوق التحويل،و أخصائي صندوق التحويل،و أخصائي قيادي السياسات، وأخصائي السياسات،و أخصائي أول مكتب الملكية الفكرية، وأخصائي أول أهداف التنمية المستدامة،و أخصائي مكتب الملكية الفكرية،و أخصائي المبادرات،ومساعد المبادرات، و أخصائي أول البيانات الكبيرة،وأخصائي أول المنح الدراسية،و أخصائي المنح الدراسية،و أخصائي الصرف المالي والمتابعة، ومساعد برامج المنح الدراسية،و مستشار قانوني الامتثال، ومنسق تنفيذي- نائب الرئيس.

وأكد البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 9 نوفمبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)