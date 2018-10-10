سفير المملكة بإندونيسيا يستقبل وزير العمل في مطار جاكرتا الدولي

نايف السالم(صدى):

أستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا سعادة الدكتور أسامه بن محمد الشعيبي معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي في مطار جاكرتا الدولي.

وعقب وصوله صرح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي أنه يوم غداً سيتم التوقيع مع وزير العمل الاندونيسي على عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة وبين أن الاتفاقية حول فتح الاستقدام من إندونيسيا سيكون بـ30 ألف تأشيرة مابين سائق وعاملة منزلية وغيرها خلال الستة أشهر الأولى كتجربة وبعد سنتجه إلى فتحها بشكل أوسع.

وقال معاليه أن حرصنا على فتح استقدام العمالة يأتي كون جمهورية إندونيسيا بلد مهم جداً وتوجد تجربة طويلة مع العمالة المنزلية الاندونيسية في السعودية.

وبين كذلك أن معظم السعوديين حالياً يتعاملوا مع الفلبين وهو مايشكل ضغط كبير و أن فتح الاستقدام من إندونيسيا سيعمل على التوازن مع استقدام العمالة من الفلبين ويخفف الضغط.

وبين معاليه حرصه على البدء مباشرة عقب توقيع الاتفاقية في استقدام العمالة وقال أنه سيتم مناقشة التفاصيل مع الشركات والوزارة و ذلك خلال الورشة التي ستقام غدا.

وأوضح أن عدد ٣٠ الف تأشيرة يعد عدد قليل مقارنة بازدياد الطلب على استقدام العمالة الإندونيسية في السعودية وبين أن التعامل سيكون من خلال الشركات في البلدين خاصة تلك التي تقدم أسعار مناسبة وخدمة مضمونة.