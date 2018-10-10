” الزايدي ” تدشن انطلاق الزيارات المتبادلة بين قيادات المدارس الثانوية ومدارس بيوت الخبرة

بدرية المالكي(صدى):

دشنت المساعدة للشؤون التعليمية بمحافظة الطائف مها الزايدي اليوم الأربعاء انطلاق الزيارات المتبادلة بين قيادات مدارس الثانوية مقررات ومدارس بيوت الخبرة، والتي انطلقت اليوم بالثانوية السابعة ضمن برنامج الاستعداد والتهيئة لتطبيق نظام المقررات، بحضور قائدة المدرسة حنان الروقي، وعدد من مديرات المكاتب والمشرفات التربويات وكوكبة من قائدات المدارس الثانوية.

وبينت المساعدة للشؤون التعليمية خلال كلمة التدشين أن برنامج الزيارات المتبادلة لمدارس نظام المقررات بالمرحلة الثانوية يقف على واقع تطبيق النظام في بيوت الخبرة من المدارس المطبقة له، مشيرة إلى أنه يتم خلاله تبادل الخبرات والممارسات بما يحفز على التطبيق الأمثل للنظام، وبما يسهم في تقديم نماذج قائم العمل بها، مضيفة أنه تم تقديم برنامج متكامل للتهيئة والاستعداد يستهدف الإدارات التعليمية وجميع منسوبي المدارس الثانوية التي تعمل بالنظام الفصلي تأهبًا لتحويلها إلى نظام المقررات.

شمل برنامج الزيارة المتبادلة لتطبيق النظام على عرض لتجربة الثانوية السابعة في تطبيق نظام المقررات، والتعريف بمصطلحات النظام والخطط الدراسية، ونظام الدراسة به، كذلك آلية التسجيل والقبول والانتقال والتحويل وتأجيل الدراسة والانقطاع، كما ضم البرنامج شرح آلية الحضور والغياب، والإرشاد الأكاديمي، والنشاط الطلابي، واختتمت الزايدي لقاءها بجولة على مرافق المدرسة للوقوف على تطبيق النظام داخلها .

يذكر أن تطبيق برنامج تطبيق نظام المقررات مر بثلاث مراحل انطلقت ببرامج أون لاين بثت من الوزارة مستهدفة قائدات المدارس الثانوية والوكيلات والمعلمات والمشرفات التربويات، وجاءت المرحلة الثانية بتدريب خمس مجموعات على برنامج الإرشاد الأكاديمي ، فيما انطلقت المرحلة الثالثة ببرنامج الزيارات المتبادلة للقيادات من المدارس الثانوية البالغ عددها ١٣٠ مدرسة حديثة تطبيق النظام بزيارة بيوت الخبرة البالغ عددها ١٦ مدرسة وذلك للتحفيز على التطبيق الأمثل للنظام.