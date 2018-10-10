بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يتحدث عن علاقته بزوجته لأول مرة
خرج الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، في أول تصريح له حول زوجته ندى الكامل، والتي ظهرت معه في مهرجان الجونة السينمائي وأثارا جدلًا كبيرًا حينها.
وقال ” الفيشاوي ” في حوار تليفزيوني له : ” نادية غيّرت حياته كلية، ووقفت بجانبي وساندتني، وهي فخورة بي، وأنا فخور بها ” ، ذاكرًا بذلك اسمها الحقيقي، ومؤكدًا أنه لم يقصد لفت النظر إليه بينما كان يتصرف بعفوية وتلقائية
وفي سياق آخر، أوضح ” الفيشاوي ” ، أنه يقدم شخصية جديدة في فيلمه الجديد ” عيار ناري ” معربًا عن سعادته من خلال مشاركته في مهرجان الجونة بسبب الحفاوة التي عاشها خلال لقائه بمجموعة كبيرة من الفنانين المميزين.
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