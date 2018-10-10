بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يتحدث عن علاقته بزوجته لأول مرة

أماني الغامدي(صدى):

خرج الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، في أول تصريح له حول زوجته ندى الكامل، والتي ظهرت معه في مهرجان الجونة السينمائي وأثارا جدلًا كبيرًا حينها.

وقال ” الفيشاوي ” في حوار تليفزيوني له : ” نادية غيّرت حياته كلية، ووقفت بجانبي وساندتني، وهي فخورة بي، وأنا فخور بها ” ، ذاكرًا بذلك اسمها الحقيقي، ومؤكدًا أنه لم يقصد لفت النظر إليه بينما كان يتصرف بعفوية وتلقائية

وفي سياق آخر، أوضح ” الفيشاوي ” ، أنه يقدم شخصية جديدة في فيلمه الجديد ” عيار ناري ” معربًا عن سعادته من خلال مشاركته في مهرجان الجونة بسبب الحفاوة التي عاشها خلال لقائه بمجموعة كبيرة من الفنانين المميزين.