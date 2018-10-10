فتاة تستغل انشغال زوجها في عمله وتخونه مع رجل غريب

مليكة فؤاد(صدى):

استغلت فتاة في مدينة بيوكرى بالمغرب انشغال زوجها في البحث عن لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لها ولثلاثة أبناء، وتخونه مع عشيقها.

وقالت مصادر إن الزوج ارتاب مؤخرا في سلوكيات زوجته، حيث قرر في أحد الأيام عدم التوجه إلى العمل ومراقبة تحركاتها، إلى أن وجدها تدخل أحد المنازل، فأبلغ المصالح الأمنية التي حضرت واقتحمت الشقة لتجد الزوجة بالفعل تخون زوجها.

واعترفت الزوجة خلال التحقيق معها أنها تخون زوجها منذ مدة مع عشيقها الذي نجح في الفرار من المنزل لحظة دخول الشرطة.