بالصور.. المنتخب الوطني تحت 19 عامًا يتغلب على مضيّفه منتخب إندونيسيا

ماجد محمد(صدى):

تغلب المنتخب الوطني تحت 19 عامًا على مضيّفه منتخب إندونيسيا بنتيجة 2-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ويباوا موكتي، وذلك ضمن معسكر المنتخب الوطني الإعدادي المقام في إندونيسيا في المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.

وافتتح مهاجم المنتخب عبدالله الحمدان التسجيل في 37 من شوط المباراة الأول، ليتمكن منتخب إندونيسيا من تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط، وفي الدقيقة 68 من مجريات المباراة أضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني لمصلحة الأخضر.

ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي اللقاء بقائمة مكونة من: نواف الغامدي في حراسة المرمى، ومخير الرشيدي، وخليفة الدوسري، وسعود عبدالحميد، وحازم الزهراني، وإبراهيم محنشي، وعبدالعزيز الضويحي، وعبدالمحسن القحطاني، وحمد اليامي، وسالم السليم، وعبدالله الحمدان.

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا سيفتتح مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب ماليزيا في العشرون من شهر أكتوبر الجاري، في حين سيلاقي منتخب الصين في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، ويختتم الأخضر مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من أكتوبر.