زوجة تقيم دعوى خلع.. وتؤكد: أشعر أني رجل

القاهرة(صدى):

لم تتحمل هدى، عادات زوجها السلبية أكثر من 10 سنوات ” عمر زواجها ” ، فكان تكسير ” النيش والنجف ” هو القشة التي قسمت ظهر البعير، وقرَّرت الخلع على إثرها.

و لجأت الزوجة التي تبلغ 35 عامًا من العمر، إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع تحمل رقم 2640 لسنة 2018، وكذلك دعوى ضم صغير تحمل رقم 572، وما زالت الدعوى منظورة.

وقالت الزوجة : ” تزوجت منذ 10 سنوات من أحمد . م 39 سنة صاحب مكتبة، وربنا رزقنا بطفلين عمرهما 8 و 5 سنوات، والمشكلة أن زوجي أصبح كل اهتمامه لعب الكرة في البيت، ولا يعلم أي شيء عن تحمل المسئولية.

وأضافت: ” زوجي وظَّف شابًّا يدير المكتبة، وهو جالس في البيت طول الوقت يلعب كرة مع الأولاد، ولم يشاركني في تحمل مسئولية البيت والأولاد ” .

وتابعت: ” زوجي يستيقظ من النوم العصر وأنا أوصل وأرجع الأولاد إلى المدرسة وأشتري كل احتياجات البيت بمفردي، وعندما طلبت منه متابعة مذاكرة الأولاد لم يهتم بكلامي ” .

واستطردت : ” زوجي أصبح يمثل عبئًا عليَّ وكأني لديَّ ثلاثة أطفال حتى صرت أشعر أني رجل وست في نفس الوقت، وتحملت فوق طاقتي، وعندما شكوت لوالدي وقلت إني أريد الطلاق رفض وطلب مني ألا يسمع كلمة الطلاق مرة أخرى ” .

واختتمت: ” وفي يوم ما لعب زوجي كرة في البيت فكسر النجفة و النيش، وظللت أصرخ فقال لي لو مش عاجبك امشي ” .