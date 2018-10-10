وفاة مقيم إثر حادث تصادم مركبتين بطريق العقيق في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق العقيق بالباحة، اليوم الاربعاء، ما أسفر عن وفاة مقيم فلسطيني وإصابة آخر.

ومن جهته؛ اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني: أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد بالهلال الأحمر 997 في تمام الساعة 10:51 صباح اليوم، عن حادث تصادم وقع بين سيارتي: فورد، ووانيت الموقع العقيق – طريق كرا مفرق الصناعية.

وأضاف الزهراني بأنه تم توجيه فرقة إسعافية للموقع من الهلال الأحمر، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود إصابة تم التعامل معها إسعافيًّا، وكانت إصابته خطيرة؛ عبارة عن توقف قلب وتنفس، وتم عمل cpr ” إنعاش قلبي رئوي ” لحين وصولهم إلى مستشفى العقيق العام، والإصابة الأخرى نٌقلت عن طريق وسيلة أخرى