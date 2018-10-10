أعضاء ” الشورى ” يفتحون النار على وزارة التعليم: ” تحبط منسوبيها “

عادل الحربي (صدى):

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى، اليوم الخميس، بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم بحق منسوبيها من المعلمين والمعلمات.

وأعلنت اللجنة التي ناقشت التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/ 1439هـ من أن التوصية التي تطالب ببرنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات لا يمكن أن تحقق ما لم تدعم الوزارة المعلمين والمعلمات.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني أن عدم تنفيذ وزارة التعليم برامج تحفيزية للمعلمين أسهم في بث روح الإحباط لديهم وتعرضهم لضغوط كبيرة.

في حين اقترحت عضو المجلس نورة الشعبان إلحاق المعلمين المستجدين ببرنامج تدريبي لثلاثة أشهر قبل مباشرة العمل لصقل مهاراتهم.

وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة فوزية أبا الخيل: على الوزارة أن تسارع لتحقيق أهدافها وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأشاد عضو “الشورى” الدكتور فيصل آل فاضل بقرار وزارة التعليم بتشكيل إدارة تختص بالشؤون القانونية، موضحًا أن الوزارة قد يكون لها مشكلات في البنية التنظيمية.