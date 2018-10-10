الأمير فيصل بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ” عناية “

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ” عناية ” يتقدمهم معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة ” عناية ” فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ورئيس مجلس إدارة ” عناية ” الدكتور عبدالرحمن السويلم .

واطلع سمو أمير منطقة الرياض على برامج الجمعية الطبية والوقفية وخدماتها الاجتماعية ، كما استمع إلى شرح عن برامج التطوير والاستراتيجيات العملية .