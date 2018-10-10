تحت شعار الفضاء يوحد العالم ثانوية عمرو بن العاص بالشرافاء تنفذ برنامج أسبوع الفضاء العالمي

محمد الشرافاء(صدى):

نفذت ثانوية عمرو بن العاص بالشرافاء التابعة لإدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر أسبوع الفضاء العالمي تحت شعار ” الفضاء يوحد العالم ” وذلك بهدف رفع مستوى التثقيف لدى الطلاب بمجال التخصصات العلمية ، والإطلاع على عظمة الخالق سبحانه وتعالى ، وإثارة اهتمام الطلاب بالعلوم والتكنولوجيا ، و كذلك تثقيفهم حول الفوائد التي سيحصلون عليها من التعرف على الفضاء.

وبين رائد النشاط الطلابي بالمدرسة عبدالله بن فرج أن البرنامج شمل على عروضاً مرئية بمناسبة أسبوع الفضاء يتعرف فيه الطلاب على بعض أسرار الكون والفضاء الخارجي ومافيها من آيات تدل على عظمة الخالق عز وجل كما تم إعداد إذاعات مدرسية طيلة الأسبوع وطرح المسابقات الهادفة المنوعة و حثهم على إعداد البحوث العلمية الفلكية.

من جانبه تجول الطلاب في معرض النادي العلمي بالمدرسة استمعوا خلاله من مشرف النادي علاء بن فؤاد و أعضائه على شرح و تعريف بجمال خلق الاجرام السماوية وكيفية تسخيرها وتوضيح الجانب العلمي من تباعد الكواكب .