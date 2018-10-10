تنظيم مشترك بين النادي السعودي في جامعتي جنوب فلوريدا و ” تامبا ” للاحتفال باليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

لا تزال أفراح المبتعثين في الخارج مستمرة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني حيث أقام النادي السعودي في جامعة جنوب فلوريدا والنادي السعودي في جامعة تامبا في ولاية فلوريدا تنظيماً مشتركاً لحفل اليوم الوطني الـ٨٨ للمملكة العربية السعودية .

تضمن الحفل معرضاً ثقافياً تعريفياً عن المملكة العربية السعودية، تاريخها وحاضرها وما تطمح له حكومتنا الرشيدة في المستقبل لوطنها وأبناء شعبها ، كما شمل المعرض على أركان تعريفيه بتاريخ وثقافة المملكة ، وكذلك خيمةً تحكي تراثها العريق وكيف كان يعيش آباؤنا وأجدادنا ومن حمل هذا الوطن ليكون من مصاف الدول المتقدمة.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني السعودي الذي ردده الجميع بكل فخر واعتزاز، وبعد ذلك اللقا رئيس النادي السعودي في جامعة جنوب فلوريدا الأستاذ أحمد التهامي كلمة بهذه المناسبة ثم قدم الطلاب المبتعثين العرضة النجدية والعرضة الجنوبية والمزمار الحجازي للتعريف بالفلكلور السعودي ، كما اشتمل الحفل على مسابقات وجوائز قيمة احتفالاً بهذه المناسبة الكريمة.

حضر الأحتفال أكثر من ٤٠٠ شخص من طلبة سعوديين ومن مختلف الجنسيات. كما ساهم أكثر من ٥٥ متطوع ومتطوعة في تجهيز المعرض وتنظيم هذه الاحتفالية المميزة.