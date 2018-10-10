فويث: مدربون ولاعبون كبار مروا على الكرة السعودية.. ودياز قدم عملًا مميزًا

نواف السالم(صدى):

أشاد خوان فويث لاعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بحسن الاستقبال الذي وجده منذ قدومه للمملكة.

وأوضح فويث خلال تصريحات تليفزيونية:” مدربون ولاعبون كبار مروا على الكرة السعودية، وأنا متابع لرامون دياز الذي قدم عملًا مميزًا هنا “.

وأكد ” فويث “: ” مواجهة الأرجنتين والبرازيل هي الأقوى في العالم، وتحظى بمتابعة كبيرة حول العالم، والجميع يعلم مدى تأثير غياب ميسي فهو الأفضل في العالم على الإطلاق “.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف في الفترة من 11 إلى 16 أغسطس، الدورة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكة”، بمشاركة أصحاب الأرض منتخب الأخضر، بالإضافة إلى البرازيل والأرجنتين والعراق.