الاتحاد العربي للرياضة الجامعية يكرم الدكتور تركي العيار

متعب بن محمد الحزيم(صدى):

كرم الاتحاد العربي للرياضة الجامعية الدكتور تركي العيار المستشار الإعلامي ورئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وعضو اللجنة الإعلامية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية وذلك نظير جهوده الإعلامية المتميزة في بطولة الشيخ زايد لكرة قدم الصالات وخدمة الرياضة الجامعية بشكل عام إعلاميا

حيث قدم الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد للدكتور العيار درعا في ختام بطولة الشيخ زايد لكرة قدم الصالات التي نظمها الاتحاد العربي للرياضة الجامعية في ابو ظبي من 3 إلى 11 أكتوبر 2018 واشتركت فيها 12 دولة عربية وهي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق واليمن ومصر والسودان والأردن والجزائر وفلسطين وتوجت الاردن بكاس البطولة لحصولها على المركز الأول والكويت المركز الثاني ومصر المركز الثالث والسعودية المركز الرابع.