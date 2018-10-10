تعليم الطائف يشارك بورقة عمل في الاحتفاء بيوم المعلم بجامعة الطائف

بدرية المالكي(صدى):

في إطار التكامل بين جامعة الطائف الإدارة العامة للتعليم بالطائف شاركت رئيسة قسم العلوم ريم الزرقي بورقة عمل بعنوان ( المقررات الحديثة رؤية وطن ) في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي نضمته جامعة الطائف أمس الثلاثاء، حيث قدمت الزرقي لشطر الطالبات وبحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. إيمان الزهراني ووكيله كلية التربية وعضوات هيئة التدريس وطالبات الدبلوم التربوي ، وقدمها لشطر الطلاب مشرف اللغة الإنجليزية عبدالعزير الحارثي بحضور عميد كلية التربية د. بكر كمال ووكيل كلية التربية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدبلوم التربوي.

وتناولت الورقة انعكاس الرؤية الوطنية 2030على بناء المقررات الحديثة وأدوار المعلمين في تحقيق أهدافها لنشر الوعي بالمقررات وإبراز الجهود التي تعمل عليها الوزارة في الاهتمام ببناء المقرر، حيث استعرضت الورقتان مستجدات المقررات الدراسية وتناولت روابط المقررات وعددًا من الباركودات كعرض المواد الإثرائية والداعمة على منصة عين ، وباركود تواصل ومقترحات لتطوير الكتاب المدرسي ، وباركود الدرس الرقمي وباركود للانشطة العلمية .

وتضمنت الورقة أكثر من ٣٠٠ معلومة مستوحاة من رؤية المملكة و٦٠ حلقة كرتونية لتعزيز القيم ، وإنجازات العلماء السعودين والسعوديات ، والمقررات المبسطة عن البرمجة بأربع لغات أعدها معلمون ومعلمات سعوديون.

وفي نهاية اللقاء قدمت جامعة الطائف شكرها للإدارة العامة للتعليم بالطائف من خلال المشاركة التي نالت على استحسان الحضور ولاقت تفاعلهم.