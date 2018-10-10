” الأرصاد ” تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات ” جازان ، عسير ، الباحة ” تمتد حتي مرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا الى غائمة قد تهطل منها امطار على مناطق ” الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك ، حائل ” ، في حين يتوقع تكون الضباب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، أما حركة الرياح السطحية بالخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.