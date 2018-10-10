محاكمة مواطن تعاطف مع دولة معادية ضد المملكة مقابل مبلغ مالي

حمود العنزي(صدى):

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مواطن، وتم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.

وحول التهم الموجهة للمتهم هي: التعاطف مع دولة معادية، ومخالفته سياسة المملكة في مقاطعتها، وتصريحه بأنها لا تستحق ذلك، وتواصله مع أشخاص مُعادين للمملكة، إضافة إلى الإساءة لولاة أمر هذه البلاد بعمل أكثر من 100 رسم كاريكاتيري تضامناً مع دولة مُعادية ضد المملكة وحكومتها، مقابل مبلغ مالي.