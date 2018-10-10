مجمع الأمل يحتفل بيومي الصحة النفسية ومكافحة السمنة العالميين 

سعيد العجل(صدى):

دشن مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض برامجه بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وفعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة.

وفي بداية حفل التدشين أعلن المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور عبشان بن محمد العبشان عن تنظيم المجمع فعاليات وبرامج متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تتضمن محاضرات ومعارض توعوية وتثقيفية وأركاناً استشارية في عدد من المدارس ودور الرعاية الاجتماعية والجهات الحكومية والمراكز التجارية، تحت شعار “الشباب والصحة النفسية في عالم متغير”، مبينا أن هذه البرامج ستستمر لعدة أسابيع وتختتم بندوة علمية تقام يوم 25 أكتوبر بعنوان (الصحة النفسية للأطفال والمراهقين).

ورحب في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالدكتور صالح الأنصاري الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع، الذي يستضيفه المجمع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة، للحديث عن “السمنة بين الرياضة والتدخلات الطبية”، منوها بجهوده الكبيرة في صحة المجتمع ومبادراته القيمة في ممارسة الرياضة وتأثيرها على الصحة الجسدية والنفسية.

وأشار د. عبشان إلى أن حكومتنا الرشيدة أولت الصحة ومكافحة السمنة الاهتمام والعناية الكبيرين ودعمت برامج الرياضة والشباب، وأن هذه التوجيهات تأتي في ظل رؤية المملكة 2030، وضمن برامج التحول الوطني لوزارة الصحة 2020، معرجا على الجهود التي قامت بها الوزارة والمؤسسات والمنشئات الصحية في هذا التوجه، ومعربا عن تطلعاته للمزيد من العمل بتضافر الجهود والطاقات.

بعد ذلك بدأ اللقاء مع الدكتور صالح الأنصاري، والذي أكد فيه على أهمية ممارسة المشي والرياضة في تخليص الجسم من السمنة وبالتالي الكثير من الأمراض المترتبة عليها، وضرورة تغيير العادات والسلوكيات الغذائية، وقد تحدث عن “السمنة بين الرياضة والتدخلات الطبية” وتجربته مع المشي وجهوده في مكافحة داء السكري، والكثير من الجوانب الإيجابية التي تحققها الرياضة.

وتم استعراض تجارب ناجحة لموظفين في المجمع تخلصوا من السمنة بممارسة الرياضة وإتباع أنماط غذائية سليمة وصحيحة وكانت النتائج معهم إيجابية، وقد تم تكريمهم، ثم فتح المجال للمناقشة وطرح الأسئلة.

وعلى هامش الاحتفال تم افتتاح المعرض المصاحب والذي هدف لتثقيف الحضور عن أهمية التوازن الغذائي وفائدته في مواجهة السمنة، وبعض النصائح التي يسهل تطبيقها في مواجهتها، وتضمن ركن الغذاء الصحي، وأركاناً استشارية، وركن لإجراء الفحوص السريعة لقياس نسبة الدهون في الجسم.