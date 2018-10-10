موقف طريف بين لاعبي الأرجنتين وإعلامي بأحد مولات المملكة

ماجد محمد(صدى):

وقع موقف طريف بين بعض نجوم منتخب الأرجنتين، بعد انتهاءهم من شرب القهوة في أحد مولات المملكة.

وبعد أن فرغ اللاعبين: ” ديبالا، باريديس، دي باول، بيريرا ” من شرب القهوة في المملكة مول توجه النجم ديبالا لدفع المبلغ وتفاجأ بأن أحد الإعلاميين قد تكفل بدفعه كاملاً دون علمه.

ومن جانبه، أبدى نجم الأرجنتين ” ديبالا ” سعادته واستغرابه من هذا الموقف الطريف من جانب أحد الإعلاميين؛ حيث لم يكن يتوقعه.

وتنطلق مساء غدٍ أولى مباريات السوبر كلاسيكو والتي ستجمع منتخبي العراق والأرجنتين على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، حيث تستضيف المملكة منتخبات دول البرازيل والأرجنتين والعراق في منافسات السوبر الكلاسيكو لكرة القدم، الذي يقام في مدينتي الرياض وجدة خلال الفترة من 11 حتى 16 أكتوبر الجاري بمشاركة المنتخب الوطني.