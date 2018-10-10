بعد شكوى مفصولات مستشفى بلجرشي.. حكم غيابي بإعادتهن وصرف رواتبهن

إبراهيم الزهراني(صدى):

أبدت مواطنات يعملن مع إحدى الشركات المشغلة في التغذية في مستشفى ” بلجرشي ” العام لمكتب تسوية الخلافات العمالية بالباحة، شكوتها من عدم تسلمهن لحقوقهن من رواتب وإجازات إلى جانب فصل عدد منهن تعسفيًا مع مضايقات يتعرضن لها.

وفي هذا السياق، قام مكتب تسوية الخلافات العمالية بإصدار قرارًا يقتضي بإعادة الموظفات وصرف رواتبهن وتمكينهن من العمل.

وعن ذلك، أبان عبدالله حسن الزهراني، مدير تسوية الخلافات العمالية في الباحة، أن الموظفات تقدمن بشكوى ضد الشركة المشغلة وحُددت أكثر من جلسة لأطراف القضية، إلا أن ممثل الشركة تخلف ولم يحضر كل الجلسات المحددة.

واستكمل ” الزهراني ” : ” صُدر قرار مبدئي ضد الشركة وإلزامها بتمكين الموظفات من العمل وصرف رواتبهن ” ، مشيرًا إلى أنه حتى أمس لم يحضر مندوب أو ممثل الشركة لاستلام الحكم المبدئي.

فيما تسلمت الشاكيات صورة من الحكم الذي سيصبح نهائيًا بعد مضي شهر.