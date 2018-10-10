احذري.. الطلاق يدمر نفسية طفلك

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة رحاب العوضى أستاذ علم النفس السلوكى ، ارتفعت معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة، مما يهدد المجتمع واستقراره، وذلك لأن الطلاق يؤثر بالسلب على نفسية الطفل، وبالتالي ينشأ جيل غير سوى.

وتابعت ، أن الطلاق يلعب دورا كبيرا في تحطيم الطفل بشكل عام ونفسيته بشكل خاص، حيث أنه بعد الطلاق يريد كل من الطرفين الاستحواذ على الأطفال فيبدأ الطفل بالدخول في حالة من عدم الاستقرار، كما يخلق الطلاق له حالة من اللامبالاة تجاه العلاقات الإنسانية والأسرية ويصبح من السهل له هدمها ويستسهل الانفصال فيما بعد.

وأكدت رحاب ، على أن قانون الرؤية الحالى مهين بالنسبة للطفل فلا يعقل أن يرى الطفل أحد والديه لمدة ساعة أو اثنين فقط في الأسبوع، فالطفل بحاجة إلى الاهتمام والرعاية من قبل الطرفين، أما بالنسبة للاستضافة فهى الأفضل للطفل في حالة انفصال الوالدين ويجب على الطرفين أن يتقبلوا ذلك حفاظا على نفسية الطفل.

وأضافت ، أنه ليس من الضرورى الالتزام بالقانون بالنسبة لسن الحضانة، ولكن يجب أن يتم النظر في الحضانة من ناحية الأنسب، ففى بعض الأحيان تكون الحضانة في يد الأم ولكنها لا تقوم بواجبها على النحو الأفضل والعكس صحيح.

وطالبت، كل من هو مقبل على الزواج بضرورة التأني في الاختيار، ويجب أن يأخذ كل طرف وقته في التفكير ودراسة الطرف الآخر تجنبا للانفصال مع محاولة تأجيل الإنجاب لفترة حتى لا يصبح الطفل ضحية علاقة فاشلة.