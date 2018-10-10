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المعرض الزراعي نهضة وتطور في عالم الزراعة وخطوة مستقبلية ناجحة في عالم الاستثمار

المعرض الزراعي نهضة وتطور في عالم الزراعة وخطوة مستقبلية ناجحة في عالم الاستثمار
ندى البليهي(صدى):

افتتح في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ، المعرض الزراعي السعودي والدولي ٣٧ للزراعة والاستزراع المائي والصناعات الزراعية في العاصمة الرياض ، يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١/٢٧ هـ ويستمر حتى يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩/٢/١ هـ .

ويشارك بالمعرض نخبةٌ من الشركات الرائدة والمتخصصة العالمية والمحلية في الزراعة بأنواعها العضوية والغير عضوية ، إضافةً إلى وجود الآلات المساعدة في التصنيع والتعليب والإحراق الخاص بالحيوانات ، وأنواع الأسمدة والأعلاف ، كما نال أيضاً تغليف التمور وتنظيفه وفرزه جانباً من المعرض .

إلى جانب هذا التوسع ، أبرز في المعرض الثروة السمكية المحلية بأنواعها المختلفة في عملية الاستزراع .
ويعد هذا المعرض نهضة تطور في عالم الزراعة على الصعيدين المحلي والعالمي ، وخطوة مستقبلية ناجحة في عالم الاستثمار الزراعي السعودي .

 

 

 


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