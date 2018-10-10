9 أشياء في السيارة يوصي الخبراء بفحصها كل 3 أشهر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أفضل شيء يمكنك فعله للمحافظة على السيارة، هو القيام بصيانتها الدورية، لكن هنالك بعض السائقين يهملون صيانة سياراتهم، وهو ما يعرضها للكثير من الأعطال، لذا فقد أوصى خبراء السيارات بوضع جدول زمني للأجزاء التي تحتاج صيانة دورية.

وحدد الخبراء مدة 3 أشهر أو 4800 كم أيهما أقرب، لفحص الأجزاء والسوائل التي سنكشف عنها هنا، وهي كما يلي:

1- فحص الأحزمة “السيور” والتأكد من سلامتهم، مثل سيور المحرك والدينامو، وتغيير التالف منهم

2- التحقق من مستوى سائل ناقل الحركة وعدم نقصانه، وجودته وعدم فقدانه للزوجه

3- فحص البطارية والسائل الذي بداخلها، وعدم تكوين مواد كيميائية على أقطابه، والتأكد من سلامة الكابلات الكهربائية

4- التحقق من نظافة فلتر الهواء وعدم انسداده أو تلفه، لضمان كفاءة عملية الإحتراق الداخلى، وسير السيارة دون مشاكل

5- فحص زيت المحرك والتأكد من صلاحيته وعدم نقصانه، حتى لا يجلب الأعطال للمحرك

6- فحص وصلات الخراطيم للتأكد من عدم وجود تشققات أو تسريب للسوائل

7- فحص زيت مقود السيارة “الباور” والتاكد من عدم نقصانه وتسربه، حتى لا يؤثر على عمل مقود القيادة

8- احرص على الكشف على نظام العادم والمواسير والمطاط الخاص به

9- فحص حالة الإطارات وعدم وجود انتفاخات أو تشققات بها، لأن أي تلف بالإطارات يرفع من احتمالية انفجارها أثناء السير