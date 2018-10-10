العراق والأرجنتين في أولى مباريات الـ ” سوبر كلاسيكو ” غدٍ

الرياض(صدى):

تنطلق مساء غدٍ أولى مباريات السوبر كلاسيكو والتي ستجمع منتخبي العراق والأرجنتين على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية منتخبات دول البرازيل والأرجنتين والعراق في منافسات السوبر الكلاسيكو لكرة القدم، الذي يقام في مدينتي الرياض وجدة خلال الفترة من 11 حتى 16 أكتوبر الجاري بمشاركة المنتخب السعودي.

وتأتي هذه المباريات الدولية الودية، بعدما أعلن مؤخراً معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، إطلاق السوبر الكلاسيكو بمشاركة منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين والعراق، وذلك امتداداً لمختلف الفعاليات والأحداث الرياضية التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة في مختلف مناطق المملكة، لإثراء الحركة الرياضية في البلاد وتنميتها بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030.

من جانب آخر، ستقام يوم الجمعة القادم المباراة الثانية في السوبر كلاسيكو، بين المنتخبين السعودي والبرازيلي على استاد جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ومن ثم ستقام يوم الإثنين القادم على ذات الملعب مباراة المنتخب السعودي ونظيره العراقي، بينما سينتقل منتخبا البرازيل والأرجنتين إلى مدينة جدة للالتقاء سوياً في مباراة ستقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.