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  • نشر : منذ 42 دقيقة
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  • حوادث

شرطة جدة تطيح بسارق سيارة مواطن في سامر وتكشف عن جنسيته

شرطة جدة تطيح بسارق سيارة مواطن في سامر وتكشف عن جنسيته
نايف السالم(صدى):

قام لص بسرقة سيارة مواطن في جدة عندما تركها في حالة تشغيل ونزل من أجل الشراء من أحد المحلات التجارية بالسامر.

وحرر المواطن بلاغا في قسم شرطة جدة عن الواقعة ومواصفات سيارته المسروقة، كما أوضح أن سيارته من نوع هونداي كورد موديل حديث، وعلى الفور أجرت الأجهزة الأمنية بجدة التحقيقات والتحريات اللازمة حتى أطاحت بالسارق وتبين أنه يمني الجنسية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2620 ] نشر منذ 5 دقائق

نص المسؤلية يتحملها السائق..
مدري لية الواحد ينزل وترك السيارة
شغالة هل هو كسل مثلا ….
اما السارق فطبقوا الحد علية ليتعض غيرة.
غير ذلك ماراح تنحل هذي المشكلة.

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