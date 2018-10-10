بالصور.. أمير الشمالية يستقبل مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم في مكتب سموه بالإمارة مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة اللواء محمد عبدالله البسامي ومدير شرطة المنطقة الشمالية اللواء جعيدان متعب الحميداني ومدير مرور المنطقة العقيد مشبب القحطاني وعددا من القيادات المرورية والأمنية وأفراد شركة ” تحكم “.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة بذل المزيد من الجهود بما يضمن بإذن الله تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، مشيرا سموه إلى أهمية بذل المزيد من الجهد للإسهام في رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين وتفعيل أنظمة المرور بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ التي تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بما يلقاه قطاع المرور من دعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد الأمين ومتابعة سمو وزير الداخلية – حفظهم الله – ، مثنياً على الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور وإدارة المرور بالمنطقة وما تقدمه من برامج توعوية في سبيل الحفاظ على السلامة المرورية، حاثا قائدي المركبات على أهمية التقيد بأنظمة المرور حفاظاً على الارواح والممتلكات .

إثر ذلك دشّن سموه جهازين لرصد مخالفات قطع الإشارة المرورية في طريق الملك عبدالعزيز بمدينة عرعر ، موجها سموه ببحث إطلاق مبادرة مرورية تتكون من السائق والمركبة والطريق بحيث يتم توعية السائق بقواعد المرور والسير وفحص المركبة والتأكد من جاهزيتها عن طريق الفحص الدوري وكذلك يتم التأكد من سلامة تصميم الطريق وجودته .

من جهته قدم مدير عام المرور بالمملكة العميد محمد البسامي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه وتوجيهاته السديدة فيما يخص تطوير مرور المنطقة في المدن والمحافظات من أجل خدمة أبناء المنطقة والمقيمين فيها ، سائلاً المولى القدير أن يكلل تلك الجهود بالتوفيق .

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني