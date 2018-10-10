اليوم.. إيداع 18.3 مليون ريال في حساب 12.3 مليون مستفيد من الدعم

عادل الحربي (صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” اليوم عن إيدداع الدفعة الحادية عشر لشهر اكتوبر الجارى لمستحقي الدعم البالغ عددهم 12.3 مليون مستفيد وتابع له يشكلون 84 % من لأسر والأفراد من البرنامج .

وأكد الحساب في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي أن إجمالى مبلغ الدعم لأكتوبر وصل إلى 2.4 مليار ريال ليصل إجمالى الدفعات الـ 11 إلى 25.2 مليار ريال .

وأبان أنه تم صرف 18.3 مليون ريال هذا الشهر كتعويضات عن دفعات سابقة ليبلغ متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة 1000 ريال .