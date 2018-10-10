أمير الرياض يقيم مأدبة غداء تكريما لدولة رئيس مجلس الوزراء الصومالي

سعيد العجل(صدى):

أقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بقصر الحكم اليوم, مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس مجلس الوزراء الصومالي حسن علي خيري والوفد المرافق له.

حضر مأدبة الغداء صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا السفير غير المقيم لدى الصومال الدكتور محمد عبدالغني خياط وكبار مسؤولي منطقة الرياض .

كما حضره من الجانب الصومالي، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أحمد عيسى عوض، ومعالي وزير الإعلام والسياحة طاهر محمود جيلي، والقائم بالأعمال بسفارة الصومال لدى المملكة سالم معو حاجي.