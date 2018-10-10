ضاحي خلفان للأمن التركي: تحديد موقع خاشقجي لا يحتاج أكثر من 72 ساعة

دبي(صدى):

وجه ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، انتقادًا للحيرة التي يُظهرها الأمن التركي في سبيل كشف تفاصيل اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مبينًا أن تحديد موقع ” خاشقجي ” لا يحتاج أكثر من 72 ساعة.

حيث قال ” خلفان ” : ” لقد انتهى في عالم الجريمة اليوم ما يسمى بالعملية المجهولة، فقوات الشرطة تمتلك اليوم إمكانيات متقدمة لتحديد ومعرفة مرتكبي الجريمة، والجهات الأمنية تستطيع تحديد آخر موقع لجمال خاشقجي ” .

وأشار ” خلفان ” إلى أن حل قضية غياب واختفاء ” خاشقجي ” لا يحتاج أكثر من 72 ساعة، ملفتًا الانتباه إلى أنه قبل العثور على جثة المفقود، لا يُمكن الحديث عن مقتله وتظل القضية حالة اختفاء.

وعلى جانب آخر، كان ” خلفان ” قد قال في تغريدة له على ” تويتر” : ” يمكننا تقديم المساعدة في كشف من اختطف خاشقجي في تركيا، خبرتنا في كشف الموساد تمكننا من إظهار الحقيقة في غضون 48 ساعة ” .