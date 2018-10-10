ضاحي خلفان للأمن التركي: تحديد موقع خاشقجي لا يحتاج أكثر من 72 ساعة
وجه ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، انتقادًا للحيرة التي يُظهرها الأمن التركي في سبيل كشف تفاصيل اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مبينًا أن تحديد موقع ” خاشقجي ” لا يحتاج أكثر من 72 ساعة.
حيث قال ” خلفان ” : ” لقد انتهى في عالم الجريمة اليوم ما يسمى بالعملية المجهولة، فقوات الشرطة تمتلك اليوم إمكانيات متقدمة لتحديد ومعرفة مرتكبي الجريمة، والجهات الأمنية تستطيع تحديد آخر موقع لجمال خاشقجي ” .
وأشار ” خلفان ” إلى أن حل قضية غياب واختفاء ” خاشقجي ” لا يحتاج أكثر من 72 ساعة، ملفتًا الانتباه إلى أنه قبل العثور على جثة المفقود، لا يُمكن الحديث عن مقتله وتظل القضية حالة اختفاء.
وعلى جانب آخر، كان ” خلفان ” قد قال في تغريدة له على ” تويتر” : ” يمكننا تقديم المساعدة في كشف من اختطف خاشقجي في تركيا، خبرتنا في كشف الموساد تمكننا من إظهار الحقيقة في غضون 48 ساعة ” .
اترك تعليقاً