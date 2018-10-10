بالصور.. تألق الشاعران الحجيلي والزهراني في أمسية عبقر بأدبي جدة 

سعيد العجل(صدى):

أحيا الشاعران الدكتور عادل بن خميس الزهراني والشاعر عيد الحجيلي الأمسية الشعرية بمنتدى عبقر الشعري بأدبي جدة فيما أدارها الشاعر خالد الكديسي عضو منتدى عبقر . حيث افتتح الامسية الشاعر عبدالملك الخديدي عضو منتدى عبقر بكلمة قال فيها يطل علينا هذا المساء الجميل بحضوركم الكريم لنعلن بدء الموسم السابع لمنتدى عبقر الشعر والأدب والجمال عبقر الذي يتفيأ ظلال نادي جدة الأدبي بقيادة ربانة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي . وقال الخديدي عبقر الذي أصبح علامة ثقافية بارزة في ثقافة الوطن . لذلك بتقدم رئيس منتدى عبقر الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف وفريقة المبدعون بالشكر لحضوركم .

بعد ذلك رحب رئيس منتدي عبقر الشاعر عبدالعزيزبن حمود الشريف بضيفي الأمسية معبرا عن سعادته وابتهاجه بترحاب بالغ بمشاعر فياضة بضيوف منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الادبي في أمسية شعرية يحلق فيها الابداع والجمال والدهشة في سماء فاتنة المدن جدة ورحب الشريف بطلاب كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز ومنسق اللجنة الثقافية والفنية الدكتور احمد قران الزهراني للزيارتهم النادي وحضورهم الأمسية .

و قرأ الشاعرعيد الحجيلي عددا من نصوصه القديمة الحديثة ومنها قصيدة(عروج) (موظف) و(مناضل)و (نداء) و(الحلاج) و(عناق) و(حداء) و(عناقيد) و(صفحة).

وصدح الشاعر الدكتور عادل بن خميس بقصيدة (الشاعر ضمير مستتر )و(غذمنة) و(مستحيلات ممكنة )و (الشك مرتبكا) و(بين اثمي وارتكابك)و(فنجان في زوبعة ) و(حضرة) و (حالة تسلل) و(تمرس ). والتي استمرت ثلاث جولات .

وصاحب الأمسية الشعرية معرض تشكيلي للفنانة أيمان نياز حيث قدمت فيه عددا من اللوحات التشكيلية تحت أشراف الفنانة التشكيلية نورة الزهراني نالت إعجاب الحضور.

وفي ختام الأمسية كرم رئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف بحضور الشاعر الدكتور احمد قران الزهراني والدكتور عبدالله غريب الشاعران الحجيلي والزهراني ليلتف الجميع حول توقيع الشاعران لبعض دواينهم .