المجلس المحلي بـ ” تثليث ” يناقش 3 محاور هامة

حسين العلي(صدى):

عقد المجلس المحلي بمحافظة تثليث اليوم الأربعاء الموافق 1/2/1440 الاجتماع الأول في دورة المجلس الثالثه من عام 2018م وذلك برئاسة سعادة محافظ تثليث الاستاذ سعد بن سفر بن زميع وبحضور أعضاء المجلس المحلي وقد تضمن دراسة ثلاث محاور مهمة تخدم المحافظة وأهلها من ضمنها دراسة

1-‏إمكانية أحداث تخصصات طبية في كلية البنين والبنات في المحافظة وكذلك أحداث تخصصات فنيه للبنين (كليات هندسة).

2-‏أنشاء كباري للاودية الكبيرة بالمحافظة والمراكز مثل (وادي تثليث كبري الهدود )إضافة إلى المواقع الأخرى في الأودية التي لا يوجد بها كباري من السابق.

3-‏ أ/ رفع فئة بلدية المحافظة من فئة (ج)الى فئة (ب) وكذلك فئة بلدية الامواه.

ب/ ‏زيادة حدود النطاق العمراني لمحافظة تثليث .

واتخذ المجلس التوصيات اللازمة حيال رفعها لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس المنطقة.