سفارة المملكة بالبحرين تنفي وقوع إصابات لمواطنيها بحادث السلماني

المنامة(صدى):

نفي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ وقوع أي إصابات أو ضحايا سعوديين في حادث انهيار مبنى بمنطقة السلمانية بالعاصمة البحرينية المنامة الذي وقع مساء أمس الثلاثاء .

وأكدت السفارة في بيان لها أنها تواصلت مع الجهات المعنية بمملكة البحرين حيث أكدت عدم وجود مواطنين سعوديين في المبنى، وأن المبنى قديم وتسكنه عمالة آسيوية.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين للتواصل معها عند الحاجة والضرورة على الأرقام التالية:

(0097317537722)

(0097333500012)