حالة من الهلع تنتاب أولياء الأمور بسبب تصرف مدرسة بـ ” القصب “

نايف السالم(صدى):

انتاب أولياء الأمور بـ ” القصب ” حالة من الهلع والخوف صباح اليوم، حيث قامت إدارة مدرسة ابتدائية ومتوسطة لتحفيظ القرآن للبنات بالتأخر في إخلاء منسوبات المدرسة لما يقارب ساعة عن الموعد الذي حددته إدارة التعليم.

حيث أعلنت إدارة التعليم عن صرف الطالبات لدواعي الأمن والسلامة عبر تغريدة لها على ” تويتر ” ؛ وأكدت إدارة التعليم أن الطالبت تم صرفهن في الساعة ٨ و٦ دقائق؛ بينما لم تسمح إدارة المدرسة بخروج منسوبات المدرسة إلا بعد الساعة الـ٩؛ مما تسبب في حالة من الخوف والهلع لأولياء الأمور.

وعن ذلك، قال أحد أولياء الأمور: ” زاد من خوفنا على بناتنا؛ أن المدرسة لم ترسل لنا عن طريق الجوال المخصص أي رسالة تؤكد أو تنفي تغريدة إدارة التعليم، والتي تؤكد صرف الطالبات في الساعة الـ٨ و٦ دقائق ” .

واستكمل متابعة ما حدث: ” بعد لحظات من الانتظار والترقب لمصير بناتنا، قامت المدرسة بإرسال رسالة لجوالات أولياء الأمور، تؤكد أن خروج الطالبات الساعة الـ٩ صباحًا، بفارق ساعة كاملة عن موعد صرف الطالبات الذي ذكرته إدارة التعليم في تغريدتها ” .

وناشد أولياء الأمور بمحاسبة المتسبب في تضارب القرارات، والذي أربكهم وسبّب لهم الخوف والفزع على سلامة بناتهم؛ خاصة وأن الإدارة أكدت أن صرف الطالبات كان لأجل احتياطات الأمن والسلامة؛ لصيانة الكهرباء في المدرسة.