المتنافسون في مسابقة الملك عبدالعزيز القرآنية يزورون معالم المدينة

سعيد العجل(صدى):

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد زيارات للمتنافسين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الأربعين لمعالم المدينة المنورة الحضارية والتاريخية , استهلت بزيارة أكبر مطبعة للمصحف الشريف على مستوى العالم , استمعوا خلال الجولة داخل مجمع الملك فهد الذي يضم أحدث ما وصلت إليه التقانة , إلى مراحل الطباعة ودقة المراجعة وتسلموا في ختامها نسخا من المصحف الشريف وتفسيره.

عقب ذلك زار المتسابقون مسجد قباء، وعددًا من المواقع التاريخية والأثرية , مبدين إعجابهم بما شاهدوه من اهتمام ببيوت الله عز وجل والمآثر التاريخية والمعالم الإسلامية والحضارية , رافعين أكف الضراعة ولسان حالهم يلهج بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله – على ما يقدمانه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء المعمورة.

يُذكر أن المسابقة تحظى برعاية ملكية كريمة وتنظمها باقتدار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث شهدت تنافسا كبيرا بين 116 متسابقا من 82 دولة في رحاب المسجد النبوي الشريف على مدى ثلاثة أيام , وينتظر أن يكرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة الفائزين في الفروع الأربع – مساء غد الأربعاء – ليتسلموا مبالغ مجزية تناهز 1.5 مليون ريال.