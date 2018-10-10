مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 69.95 نقطة ليقفل عند مستوى 7834.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 103 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, والباحة, والصادرات, والدريس, وبوان الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات جبل عمر, والصناعات الكهربائية, والإنماء طوكيو مارين, والوطنية, والدرع العربي, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.35% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية, وسابك، كيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 32.60 نقطة ليقفل عند مستوى 2535.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 20 ألف سهم تقاسمتها 71 صفقة.