بالصور.. ” التجارة ” تداهم مستودعات لإنتاج وتخزين زيوت سيارات مغشوشة بالرياض

علي القحطاني (صدى):

شنت الفرق الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار حملات نوعية على المستودعات والمصانع الموزّعة للزيوت المغشوشة للسيارات بالرياض.

ونشرت وزارة التجارة عبر صفحتها بـ ” تويتر ” مقاطع فيديو للحملات التي شنتها الفرق الميدانية على مدار اليوم لضبط المصانع والمستودعات المخالفة، والتي تمكنت من غلق 3 مستودعات تُخزن زيوت سيارات مغشوشة وتحجز أكثر من 17 ألف علبة زيت مغشوشة؛ إلى جانب اتخاذ الإجراءات النظامية.

وقامت الفرق بمداهمة 4 مواقع لإنتاج وتصنيع الزيوت المغشوشة، لتنجح في ضبط ومصادرة 48 ألفاً و780 عبوة زيت جاهزة للتعبئة والبيع.