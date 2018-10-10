تصريحات ” الهيل ” ضد ” الحمدين ” تدفعه إلى مصير مجهول

طلال الضوي(صدى):

أثار إختفاء المعارض القطري الأشهر خالد الهيل جدل كبير بين متابعيه على صفحات التواصل الإجتماعي مرجحين إختطافه من قبل نظام ” الحمدين ” المستبد .

وجاءت ترجيحات متابعيه بناءً على آخر ما دونه ” الهيل ” حيث غرد بعد خطاب ” تميم ابن حمد ” ، الذي يقود نظام ” الحمدين ” في قطر قائلاً : ” لا جديد في خطاب خيال المآتة فلقد تعودنا على التطبير والصياح والعويل، ولا توجد حلول ولا توجد بوادر عملية من تميم لإنقاذ ما تبقى من بقايا حكمه ” .

ومن المعروف إعتماد النظام القطري على تكبيل المعارضين وتكميم أفواههم ومحاولة إغتيالهم في ظل تعدد الأساليب القذرة لبقاء السلطة .

جدير بالذكر أن “الهيل ” معارض قطري أسس الحركة الشبابية لإنقاذ قطر ورجل أعمال، والمتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، وقد قال إن نظام «الحمدين» يسعى لاغتياله، وأكد ذلك في تغريدات عديدة له .